Valencia Abdülkadir'i istiyor

Fırtına'da Yusuf'tan sonra Abdülkadir için de Avrupa'nın önemli kulüpleri girişimlerine başladı.

Arsenal, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin de aralarında bulunduğu birçok kulübün bir süredir takip ettiği 18 yaşındaki orta saha için ilk resmi girişim Valencia'dan geldi.

İspanyol ekibinin, menajerler aracılığıyla Abdülkadir için nabız yokladığı ve bordo-mavili kulübe fiyat sorduğu öğrenildi.

SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ

Yönetim ise henüz Abdülkadir için bonservis bedeli belirlenmediğini, hatta şu an oyuncuyu satmayı düşünmediklerini iletti.

Ama ısrarcı olan Valencia'nın en az 15 milyon euroluk bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalabileceği belirtildi.