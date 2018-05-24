Valencia, Geoffrey Kondogbia ile uzattı

7,360 kez izlendi

Nagatomo samuray dansı yaptı

8,570 kez izlendi

Cengiz Ünder'e en başarılı yabancı oyuncu ödülü

3,070 kez izlendi

1,909 kez izlendi

13,629 kez izlendi

6,001 kez izlendi

1,555 kez izlendi

9,836 kez izlendi

8,288 kez izlendi

15,226 kez izlendi

1 Manchester United'ın ilk transferi Fred Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Manchester United, Shakhtar Donetsk'ten Fred'i 50 milyon euroya kadrosuna kattı.

2 Süper Lig'de sezon sonu serbest kalacak isimler Süper Lig ekiplerinde forma giyen önemli futbolcular sezon sonu serbest kalacaklar.

3 Tahkim Kurulu Arda Turan'ın cezasını indirdi Tahkim Kurulu, PFDK'nın Arda Turan'a verdiği 16 maçlık cezayı 10 maça düşürdü.

4 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

5 Ronaldinho iki kadınla birden evleniyor Ronaldinho, aralık ayından bu yana beraber yaşadığı Priscilla Coelho ve Beatriz Souza isimli iki kız arkadaşıyla birlikte evlenmeye karar verdi.

6 İniesta resmen Vissel Kobe'de Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Andres İniesta, yıllık 27 milyon dolar kazanacak.

7 Finalde cezalı duruma düşen Batuhan, maç sonu ağladı TFF 2. Lig play-off maçlarında attığı gollerle Sakaryaspor'u finale taşıyan Batuhan Karadeniz, gördüğü kırmızı kartla final maçında cezalı duruma düştü.

8 Fenerbahçe, Edin Visca'ya teklif yapacak Fenerbahçe yönetimi, Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca'yı gündemine aldı.

9 Fenerbahçe'de hedef Tim Krul Kameni'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı kaleci Tim Krul'u transfer etmek için girişimlere başladı.