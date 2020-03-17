Valencia takımında yüzde 35 koronavirüs çıktı

Tüm dünyaya yayılmayı hızla sürdüren ve İspanya'da da bir hayli etkili olan koronavirüs, spor camiasını da sarsmaya devam ediyor.

La Liga ekiplerinden Valencia, kulübün yüzde 35'inde koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüp tarafından, testleri pozitif çıkan tüm oyuncu ve kulüp üyelerinin evlerinde karantinaya alındıkları belirtildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Şubat 2020'de Milan'da oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından her ne kadar önlem alsak da günler sonra bazı futbolcularımızın testleri pozitif çıkmıştır. Ardından kulübümüzün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edilmiştir. Testleri pozitif çıkanlar evlerinde karantinaya alınmıştır."