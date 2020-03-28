Valencia'da 25 kişi koronavirüse yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok vaka yaşanan kulüplerden birisi de Valencia.

Atalanta ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından salgınla mücadele etmeye başlayan İspanyol ekibinde hastalığa yakalananların sayısı günden güne artıyor.

10'U FUTBOLCU 25 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

Marca gazetesinin haberine göre; Valencia'da vaka sayısı 10'u futbolcu, 15'i personel olmak üzere toplam 25'e yükseldi.

İspanyol ekibi henüz kimlerin koronavirüse yakalandığını ise açıklamadı.

İlk olarak testinin pozitif çıktığını açıklayan Garay'ın ardından Mangala ve Gaya da koronavirüs ile mücadele ettiklerini duyurmuştu.