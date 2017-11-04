Valencia'dan tarihi galibiyet

Valencia'nın İspanya Ligi'ndeki sıradışı performansı devam ediyor.

LEGANES'E 3 ATTILAR

Bu sezon yeniden küllerinden doğduğunun işaretlerini veren Valencia, Leganes engelini 3-0'la geçti. Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan isimler Daniel Parejo (14) ve Rodrigo Moreno (71, 82 penaltı ) oldu.

Tarihinde ilk kez La Liga'da bir sezonda üst üste 7 maçını da kazanan Valencia, maç fazlasıyla lider Barcelonanın 1 puan gerisinde 27 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Üst üste 2. maçını da kaybeden Leganes ise 17 puanda ve 8. sırada kaldı.