Ensonhaber.com'a dön

Valencia'dan tarihi galibiyet

Valencia, Leganes'i 3-0 mağlup ederek, ilk kez La Liga'da üst üste 7 maç kazanmış oldu.

Yorum Yap

Valencia'dan tarihi galibiyet

Valencia'nın İspanya Ligi'ndeki sıradışı performansı devam ediyor.

LEGANES'E 3 ATTILAR

Bu sezon yeniden küllerinden doğduğunun işaretlerini veren Valencia, Leganes engelini 3-0'la geçti. Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan isimler Daniel Parejo (14) ve Rodrigo Moreno (71, 82 penaltı ) oldu.

Tarihinde ilk kez La Liga'da bir sezonda üst üste 7 maçını da kazanan Valencia, maç fazlasıyla lider Barcelonanın 1 puan gerisinde 27 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Üst üste 2. maçını da kaybeden Leganes ise 17 puanda ve 8. sırada kaldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM