Valladolid-Barcelona maçına zemin damgası

KRALSPOR

İspanya Ligi'ne Alaves galibiyetiyle başlayan Barcelona, ligin ikinci haftasında deplasmanda Valladolid'e konuk oldu. Karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazanırken, futbolcular kötü zeminden dolayı ayakta durmakta zorlandı.

ÇİMLER KALKTI, FUTBOLCULAR ÇOK ZORLANDI

Ülkemizde sık sık gördüğümüz zemin problemi bu kez İspanya'da yaşandı. Yıldızlar topluluğu Barcelona'yı konuk eden Valladolid'in sahasındaki çimlerin sürekli kalkması, yer yer çukurların oluşması izleyenleri şaşırttı.

İspanya gibi dünyanın en iyi liglerinden birinde yaşanan bu tablo pek de alışık olunmayan bir durum.

Messi, Suarez gibi süper yıldızların futbol oynamakta zorlandığı karşılaşma Dembele'nin tek golüyle Barcelona lehine sonuçlandı.