Valverde, Arda'nın sakatlığı hakkında konuştu

Ernesto Valverde, kupada Murcia ile oynayacakları mücadele öncesinde Arda Turan'ın durumu ile ilgili konuştu.

OYUNCULARIMA GÜVENİRİM

İspanyol basınının Arda'nın sakatlıklarını eleştirmesi üzerine cevabı istenen Valverde, "Ben teknik direktörüm ve oyuncularıma, sağlık ekibimize güveniyorum. Eğer bileğinde bir problem varsa, ben oyuncunun bu durumunu sorgulamam. Rahatlıkla oynayabilecek oyuncuları değerlendiririm, başka düşüneceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.

FAZLA OYNAMAYAN OYUNCULARA ŞANS VERECEĞİM

Valverde ayrıca, kupada az şans bulan oyuncuları değerlendireceğini, "Takım fiziksel olarak iyi durumda. Murcia maçında, fazla oynayamayan oyunculara şans vereceğim" sözleriyle açıkladı. Barcelona, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında İspanya Kral Kupası'nda 29 Kasım 21:30'da Camp Nou'da Murcia'yı konuk edecek.