Valverde, Barça'yı şikayet eden Vidal hakkında konuştu

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, adı Inter ile ciddi şekilde anılan Arturo Vidal konusuna açıklık getirdi.

Yakın zamanda Vidal, sözleşmesindeki alacağı bonus ücretlerin ödenmemesi nedeniyle Barcelona kulübünü şikayet etmişti.

Bu konuyla ilgili görüşlerini aktaran Valverde, "Sözleşme detayları yönetim ile onun arasındaki bir konu. Bu durumun onun sportmenliğini etkileyeceğini sanmıyorum. O her zaman olduğu gibi iyi çalışmaya devam ediyor. Kulüp ile aralarındaki konuyu da çözeceklerdir" şeklinde konuştu.

Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Valverde ayrıca, Vidal'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağına yönelik iddialar için ise, "Carles Alena'dan sonra kimse ayrılmayacak ve takım aynı şekilde kalıyor" ifadelerini kullandı.

Vidal için Inter'in her türlü fedakarlığa hazır olduğu ve zorunlu satın almayı içeren bir kiralama teklifini Barcelona'ya ilettiği konuşuluyordu.

Zorunlu satın alma bedelinin ise 12 milyon euro, Vidal'e de 2 sezon için de toplam 6 milyon euro'yu masaya koyduğu daha önceden ortaya çıkmıştı.