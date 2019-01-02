Valverde: Barcelona'daki geleceğimi bilmiyorum

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, geleceği hakkında kafa karıştıran bir açıklamada bulundu.

Valverde geleceği hakkında ucu açık bir açıklama yaparken, VAR tartışmalarını da değerlendirdi.

Tecrübeli teknik adam geleceği hakkında belirsiz konuşurken ''Gelecek sezon takımın başında olur muyum? Kim bilir? Çok çalışacağız ama La Liga'yı kazanamazsak, herkes önce hocaya bakacaktır'' ifadelerini kullandı.

VAR'ın bazı şeyleri yavaşlattığını söyleyen Valverde yine de uygulamanın gerekli olduğunu ''VAR işin içine girince bir golü atmak 3 dakika sürüyor ama bundan şikayet etmeyeceğim. VAR ihtiyaç olduğu için geldi. Umarım en kısa zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanıyor'' sözleriyle dile getirdi.