Valverde: Ben iyiyim ama Messi biraz sessiz

Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir sürpriz ile 4-1'in rövanşında Roma'ya 3-0 elenerek kupaya veden eden Barcelona'da teknik direktörü Ernesto Valverde, görevde kalacağına emin. İspanyol teknik adam, kendi geleceği ve Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

''SEZONUN EN ZOR ZAMANI''

Kötü bir dönemden geçtiklerini söyleyen Valverde, ''Sezonun en zor zamanını geçiriyoruz. Bu hafta yaşadıklarımız hayal kırıklığıydı. Ama devam etmemiz gerekiyor. Daha alacağımız kupalar var. Salı günü kaybettik ama artık o maçla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Kendimizi toparlamalı ve taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor.'' dedi.

''BUNUNLA YÜZLEŞEBİLİRİM, MESSI BİRAZ SESSİZ''

Takımın yıldızı Lionel Messi'nin mağlubiyetten sonra sessizleştiğini belirten İspanyol teknik adam, ''Ben iyiyim. Kariyerimdeki en kötü an değildi. Bununla yüzleşebilirim. Tabii ki kötü bir andı, inkar etmiyorum. Kazanınca hepimiz mutlu oluyoruz. Kaybedince de birlik olmamız gerekiyor. Messi nasıl? Messi, her zamankinden daha sessiz gözüküyor.'' şeklinde konuştu.