Valverde: Messi kanat oynayacak

Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, Boca Juniors'u 3-0 yendikleri hazırlık maçının ardından Lionel Messi ve yeni transferler hakkında konuştu.

SAĞ KANATTA BAŞLAYACAK

Lionel Messi'nin pozisyonunu değiştirebileceklerini belirten Valverde, ''Messi sağ kanatta oynayabilir. Geniş alanda topu alıp içeri girdiğinde bizim için daha avantajlı oluyor. Yeni sezona böyle başlayacağız. Bakalım nasıl olacak.'' diye konuştu.

MALCOM BUNU YAPABİLİR

Yeni transferler Malcom ve Arturo Vidal'i de değerlendiren Valverde, ''Malcom, son kulübünde sağ açık oynuyordu ancak sol kanatta da oynayabilecek yeteneği var. Kanat oyuncuları her iki kanatta da oynayabilir. Malcom'un da aynısını yapmasını bekliyorum. Vidal ise sakatlıktan yeni çıktı ve yavaş yavaş form yakalıyor. Umarım bize yardımcı olacaktır.'' dedi.