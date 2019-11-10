Valverde: Messi'yle her şey mümkün

La Liga'da Celta Vigo'yu 4-1 mağlup eden Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde, maç sonunda Lionel Messi'ye övgülerde bulundu.

"BAĞIMLI OLMAMAK İMKANSIZ"

Celta Vigo karşısında hat-trick yapan Messi hakkında konuşan Valverde, "Lionel Messi ile her şey mümkün ve her şey çok kolay. Yalnızca attığı goller değil, oyunu okuması ve yönlendirmesiyle takıma büyük katkı sağlıyor. Messi'ye bağımlı olmamak imkansız." dedi.

"ARTIK RAKİPLER KORKUYOR"

Valverde sözlerini, "Messi'nin frikik atma konusunda usta olması da bizi çok rahatlatıyor. Rakipler artık faul yapmaktan korkuyor." ifadeleriyle sürdürdü.

Griezmann'ın performansını da değerlendiren Valverde, "Griezmann konusunda sabırlı olmalıyız. Önümüzde çok fazla maç var. Oyuncularımızı her maçtan sonra desteklemeliyiz. Onlara güvenmeliyiz" şeklinde konuştu.