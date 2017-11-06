Valverde: Umarım Arda düzelmeyi düşünüyordur

Valverde sakatlığı bulunan Arda'ya iyileştiğinde forma şansı verebileceğini söyledi. Milli futbolcu Arda Turan bu sezon Barcelona formasını hiç giymedi.

Teknik direktör Ernesto Valverde'ye son basın toplantısında devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Arda'nın geleceği soruldu.

UMARIM DURUMUNU DÜZELTMEYİ DÜŞÜNÜYORDUR

Valverde, milli oyuncudan takıma girmek için çaba göstermesini istedi. Arda'ya kapıları kapamadığını vurgulayan başarılı teknik adam; "Umarım Arda motivedir ve durumunu düzeltmeyi düşünüyordur... O çok deneyimli ve yetenekli bir oyuncu... Ancak şu anda sakatlığı bulunuyor... Bu nedenle işin sportif boyutunu gözden geçirmeden önce sakatlığının geçmesini beklemek zorundayız... Sağlıklı olduğu zaman iyi bir alternatif olabilir" diye konuştu.