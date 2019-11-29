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Valverde'nin serbest kalma bedeli 750 milyon euro

Federico Valverde ile 2025 yılına kadar yeni bir anlaşmaya varan Real Madrid, sözleşme fesih bedelini 750 milyon euro olarak belirledi.

| Haber Merkezi
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Valverde'nin serbest kalma bedeli 750 milyon euro

İspanyol Marca Gazetesi, bu sezon Zinedine Zidane'ın gözde isimlerinden Federico Valverde ile Real Madrid arasındaki yeni sözleşmeyi duyurdu.

SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR UZATILDI 

Habere göre, 2016'da Uruguay’ın Penarol takımından 5 milyon euro bonservis bedeliyle Madrid ekibine katılan Valverde’nin sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

İspanyol devinin yeni sözleşmeye 750 milyon Euro'luk çıkış maddesi koyduğu belirtildi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu geride kalan 12 resmi maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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