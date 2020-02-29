Van Basten: Ronaldo daha iyi diyenler bu işten anlamıyor

Marco Van Basten, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki 'kim daha iyi?' tartışmalarına katıldı.

Corriera della Sera'ya yaptığı açıklamada Van Basten Ronaldo'nun mükemmel bir futbolcu olduğunu ancak Messi'nin daha iyi olduğunu söylemeyenleri futbolu bilmemekle suçladı.

Van Basten açıklamasında, "Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olduğunu iddia edenler bir şeyden anlamıyor veya bunu kötü niyetli oldukları için söylemiyorlar. Messi benzersiz ve eşsiz. Onun gibi futbolcular 50-100 yılda 1 gelir" ifadesini kullandı.

Hollandalı ayrıca kendisinin sakatlıklar nedeniyle 28 yaşında emekli olduğunu, ancak Messi ve Ronaldo'nun 30 yaşlarını geçmelerine rağmen hala üst düzeyde oynamalarını takdir ettiğini de sözlerine ekledi.