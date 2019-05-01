Van der Sar: G.Saray ve F.Bahçe ayrı bir ligde olmalı

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Real Madrid ve Juventus'u eleyerek yarı finale yükselen, yarı finalde de ilk maçta Tottenham'ı deplasmanda 1-0 yenen Ajax'ta sportif direktör Edwin Van der Sar, yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hollandalı futbol adamı, ''Küçük liglerde oynayan büyük takımların daha büyük liglerle mücadele etmesi için bir sistem kurmalıyız. Ajax, Celtic, Anderlecht, Salzburg, Galatasaray veya Fenerbahçe gibi takımlar... Bu konuyu Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli ile konuştum, vizyonumu paylaştım.'' sözlerini kullandı.

''ZENGİNLER TÜM DÜNYAYI SATIN ALIYOR''

Ligler arasında büyük farklılıklar olduğunu belirten Van der Sar, ''Şu anki sistem ligleri çok ayırıyor. Özellikle televizyon yayın hakları arasında çok büyük fark var. Bu farklılıklar rekabeti önlüyor. Biz kadroya oyuncu takviye edebilmek için alt yapıdan çıkartmak zorunda kalıyoruz. Zengin kulüpler ise tüm dünyayı satın alabiliyor.'' dedi