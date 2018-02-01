Van der Wiel Toronto'da

Serie A'da aradığını bulamayan Gregory van der Wiel, ABD'nin yolunu tuttu. MLS ekiplerinden Toronto FC, Hollandalı oyuncu Gregory van der Wiel'i transfer ettiğini açıkladı.

ÇOK HEYECANLIYIZ

Transferin ardından Toronto 2. Başkanı Tim Bezbatchenko kısa bir açıklama yaparken, ''Gregory van der Wiel'i kadromuza kattığımız için çok heyecanlıyız. Avrupa'da büyük kulüplerde oynamış çok önemli bir oyuncu'' ifadelerini kullandı.

Gregory van der Wiel sezonun ilk yarısında Cagliari formasıyla 6 maçta görev aldı.