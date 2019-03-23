Van der Wiel yine takımsız kaldı

MLS takımlarından Toronto FC ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory van der Wiel, bir kez daha kendine kulüp arıyor.



2018 yılının Şubat ayından beri Toronto'da oynayan Hollandalı sağ bek için Kanada kulübünden açıklama gelirken ''Bir süre konuştuktan sonra hem kulüp hem de Gregory için en iyi seçeneğin ayrılık olduğuna karar verdik. Kendisine gelecek kariyerinde başarılar dileriz.'' sözleri kullanıldı.

ANTRENMANDAN ATILMIŞTI

31 yaşındaki futbolcu, Toronto'da 34 maça çıkarken 4 asist kaydetmişti. Hollandalı futbolcu, Ocak ayında disiplinsiz davranışlarından dolayı antrenmandan atılmıştı.



2016 yılında PSG'den Fenerbahçe'ye transfer olan Gregory van der Wiel, Türkiye'de bir yıl kaldıktan sonra Cagliari'ye transfer olmuştu. Süper Lig'de sadece 11 maça çıkabilen van der Wiel, 945 dakika sahada kalmış ve gol, asist katkısı yapamamıştı.