Van Dijk, 50 maç sonra çalım yedi

Premier Lig'de haftanın dev maçında Liverpool Anfied Road'ta ezeli rakibi Arsenal'i 3-1'lik skorla yenerken, Van Dijk kırmızı-beyazlı formayla bir ilki yaşadı.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Arsenal'in 80 milyon euroluk transferi Nicholas Pepe, Dijk'e çalım atarak rakibini ekarte eden ilk oyuncu oldu.
REKORA İMZA ATMIŞTI
Hollandalı savunmacı, Premier Lig'de çıktığı 50 maçta çalım yemeyerek rekora imzasını koymuştu.
Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'yı kaldıran Van Dijk, Ballon d'Or ödüllerine aday olmuştu.