Van Dijk: Boş statta kupa kaldırmak istemem

Takımının iki maç kazanması halinde şampiyonluk durumu bulunurken Virgil van Dijk, taraftarın önemine dikkat çekti.

"BOŞ STATTA KUPA KALDIRMAK İSTEMEM"

Kupayı kazandıklarında taraftarlar statta olmazsa bunun büyük bir yıkım olacağını belirten Virgil van Dijk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kimse taraftarsız maç oynamak istemiyor. Eğer biz kupayı boş statta kazanırsak ve taraftarlar orada olmazsa, onlar için gerçekten üzülürüm. Eğer taraftar olmazsa, bu büyük bir yıkım olur. Nasıl bir karar çıkarsa çıksın, öyle devam etmeliyiz. Ne olursa olsun, kupayı yine taraftarımıza götüreceğiz kesinlikle."