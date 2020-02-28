Van Dijk en çok kazanan stoper olacak

Liverpool'un yakaladığı başarılarda önemli pay sahibi olan Virgil Van Dijk, İngiliz devinde kalmaya devam edecek.

Sözleşmesini uzatmaya hazırlanan tecrübeli oyuncu, imzaların ardından en fazla kazanan savunmacı olarak tarihe geçecek.

50 MİLYON POUND

Sportsmail'de yer alan habere göre şu ana kadar Liverpool yönetimi yıldız oyuncuyla görüşme gerçekleştirmedi fakat yazın yeni sözleşmenin detaylarını konuşmak için bir araya gelecekler.

Mirror'da yer alan bir diğer habere göre yeni sözleşme ile birlikte Van Dijk'ın yılda 50 milyon pound haftada ise 120 bin sterlin kazanacağı iddia edildi.