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Van Dijk: En çok zorlandığım futbolcu Messi

Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak gösterilen Van Dijk, Agüero ve Messi'ye karşı defans yapmakta oldukça zorlandığını söyledi.

| Haber Merkezi
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Van Dijk: En çok zorlandığım futbolcu Messi

Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil Van Dijk, Twitter hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.

Van Dijk, kendisine yöneltilen, "Tutmakta en çok zorlandığın isim kim?" sorusuna "Birçok iyi oyuncuya karşı oynadım, çok zorlanmadım ama en çok Leo Messi'yi söyleyebilirim. Premier Lig'de ise Sergio Agüero." cevabını verdi.

Kariyerinin en önemli golü için ise Manchester United'a attığı golü söyleyen Van Dijk, takım arkadaşı Wijnaldum'un "Kondisyonun şu an nasıl?" sorusuna, "Kendimi iyi hissediyorum kardeşim. Yenidan başladığımızda hazır olacağım." sözlerini kullandı.

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