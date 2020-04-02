Van Dijk: En çok zorlandığım futbolcu Messi

Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil Van Dijk, Twitter hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.

Van Dijk, kendisine yöneltilen, "Tutmakta en çok zorlandığın isim kim?" sorusuna "Birçok iyi oyuncuya karşı oynadım, çok zorlanmadım ama en çok Leo Messi'yi söyleyebilirim. Premier Lig'de ise Sergio Agüero." cevabını verdi.

Kariyerinin en önemli golü için ise Manchester United'a attığı golü söyleyen Van Dijk, takım arkadaşı Wijnaldum'un "Kondisyonun şu an nasıl?" sorusuna, "Kendimi iyi hissediyorum kardeşim. Yenidan başladığımızda hazır olacağım." sözlerini kullandı.