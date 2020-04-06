Van Dijk: Liverpool efsanesi olmak istiyorum

İspanya'da yayın yapan Sport'a konuşan Virgil Van Dijk, kendisine yöneltilen 'Nasıl hatırlanmak istersin?' sorusuna "Tabii ki Liverpool efsanesi olarak" yanıtını verdi.

"FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA DA ANFİELD'DA OLMAK İSTİYORUM"

Van Dijk, "Harika bir takımız. Kazanmaya ve kupalar almaya devam etmek için her şeye sahibiz. Harika takım, iyi bir hoca, mükemmel stadyum, harika taraftar... Kendimi bu büyük ailenin bir parçası hissediyorum ve bıraktıktan sonra da Anfield'da olmak istiyorum." dedi.

Premier Lig'de 148 maça çıkan Van Dijk, 12 gol atarken, yüzde 70 gibi yüksek bir top kazanma oranı da yakaladı.