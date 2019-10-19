Van Dijk: Liverpool'un kaybedecek bir şeyi yok

Liverpool'un savunma oyuncusu Virgil van Dijk, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Şampiyon olmak için sonuna kadar savaşacaklarını dile getiren Van Dijk, "Liverpool'un kaybedecek bir şey yok. Manchester City ise unvanını korumaya çalışacak. Biz de onu elinden almak istiyoruz." dedi.

"ŞİMDİDEN ŞAMPİYONLUĞU DÜŞÜNMEK GERÇEKÇİ DEĞİL"

Virgil van Dijk sözlerini, "Şu an zirvede olmamızdan zevk almalıyız ve her maça aynı konsantrasyonla çıkmalıyız. Önümüzde halen çok maç var. Şimdiden şampiyonluğu düşünmek gerçekçi değil." ifadeleriyle sürdürdü.

Manchester City ile oluşan 8 puanlık farkı da değerlendiren Hollandalı stoper, "Geçen sezon, son haftada kadar diğer takımların maçlarına bakmamamız gerektiğini anladık. Şu an her şey yolunda gidiyor ve fark 8 puana çıktı ama halen Manchester City bu yarışın içinde" şeklinde konuştu.