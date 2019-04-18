Van Dijk: Messi'yi nasıl durduracağımı bilmiyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu eleyerek yarı finalde Barcelona'nın rakibi olan Liverpool'da takımın önemli isimlerinden Virgil van Dijk dev eşleşmeyi değerlendirdi.

4-1 kazandıkları Porto maçından sonra, Liverpool'un eski futbolcularından Jan Aage Fjörtoft'un uzattığı mikrofona konuşan Van Dijk, ''Yeniden yarı finalde olduğumuz için mutluyum. Herkes için muhteşem bir eşleşme olacak.'' dedi.

Lionel Messi'yle ilgili yöneltilen soruya içtenlikle yanıt veren Hollandalı futbolcu, ''Messi'yi nasıl durduracağımı bilmiyorum, göreceğiz. O bence dünyanın en iyisi'' diye konuştu.

Lionel Messi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta 10 gol atıp 3 asist yaptı. Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta süre alan Arjantinli futbolcu, 45 gol ve 18 asistlik skor katkısı sağladı.