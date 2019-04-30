Van Dijk: Messi'yi savunurken yalnız olmayacağım

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ile karşılaşacak olan Liverpool'da Hollandalı stoper Virgil van Dijk, Lionel Messi hakkında konuştu.

"DÜNYADAKİ EN İYİ OYUNCU"

Messi'ye övgülerde bulunan Van Dijk, "Messi'nin dünyadaki en iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Barcelona'ya karşı yarı finaldeyiz ve dünyanın en iyi futbolcuyla karşılaşacağız. Ancak sadece o değil, tüm takımın çok fazla kalitesi var" dedi.

"YALNIZ OLMAYACAĞIM"

Lionel Messi'yi savunabileceklerini vurgulayan Van Dijk, "Messi çok farklı bir oyuncu ama takım olarak nasıl oynadığımızı ve savunduğumuzu görüyorsunuz. Takım halinde savunma yapıyoruz ve takım olarak hücum ediyoruz. Messi'yi savunurken yalnız olmayacağım" ifadelerini kullandı.