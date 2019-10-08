Van Dijk: Puan farkını düşünmemeliyiz

Liverpool'un savunma oyuncusu Virgil van Dijk, Premier Lig'de ilk 8 haftada Manchester City ile oluşan 8 puanlık fark hakkında açıklamalar yaptı.

"HER ŞEY OLABİLİR"

Virgil van Dijk, "Tüm maçlara konsantre olmak zorundayız. Manchester City ile oluşan puan farkını düşünmemeliyiz. Aralık ve Ocak aylarında yoğun bir programımız var. Her şey olabilir" dedi.

Manchester City'nin Wolverhampton'a kaybetmesini beklediğini vurgulayan Hollandalı stoper, "Wolverhampton iyi bir takım ancak Manchester City'nin kaybetmesini hiç beklemiyordum. Özellikle evlerinde oynadıkları bir maçı golsüz bitirmeleri sürpriz oldu. Ancak Guadiola ve öğrencileri, bu yenilgiden dersler çıkarıp toparlanacaktır" ifadelerini kullandı.