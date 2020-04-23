Van Hooijdonk: Beşiktaş'a karşı inanılmazı başardık

Fenerbahçe’de sadece iki sezon (2003-05) forma giymesine rağmen iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, taraftarların ‘Aziz Pierre’ lakabını taktıkları Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, Fanatik gazetesine açıklamalar yaptı.

İşte Pierre van Hooijdonk'un açıklamaları:

"Fenerbahçe’deki yıllarım genel anlamda benim için harikaydı. 2003 yılında geldim ve takım ligde bir önceki sezon (2002-03) 6. olmuştu. Birçok oyuncu gitmişti. Ardından 4-5 tane ama işlerini çok iyi yapan yabancı oyuncular ve sağlam gençlerle birlikte mükemmel bir takım olduk, unutulmaz bir şampiyonluk yaşadık. Özellikle Luciano ve Tomas’ın yanı sıra bir de ocak ayında Nobre’nin gelmesi, bize büyük güç katmıştı.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA BİZ BİLE İNANMIYORDUK"

Aslında sezona iyi başlamamıştık. Şampiyonluğu kazanacağımıza biz bile inanmıyorduk. Çünkü lider Mircea Lucescu’lu Beşiktaş’la aramızda 11 puanlık fark vardı. Onların kaybetmesi, bizim ise sürekli kazanmamız gerekiyordu. Ama ikinci devrenin ilk maçında Beşiktaş, 5 kırmızı gördüğü karşılaşmada Samsunspor’a 4-0 yenilince, her şey bir anda değişti. Gaziantep, Galatasaray ve Gençlerbirliği’ni üst üste yendik, bu sırada Beşiktaş mağlubiyetler yaşadı.





"İNANILMAZ BİR HİKAYEYDİ"

Ligin bitmesine 4 hafta kala Beşiktaş’ı, deplasmanda 3-1 yenerek, zirvedeki yerimizi sağlamlaştırdık. Beşiktaş adeta kendini bitirdi, biz de kendimize inandık. Bu şampiyonluk inanılmaz bir hikayeydi. Bunu da Ali Güneş, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Tuncay Şanlı ve Serhat Akın gibi genç oyuncularla başardık. Bu gençler, baskıyla çok iyi başa çıktılar. Hocamız Christoph Daum’la ilk yıllarımız ise çok kötü değildi ama ikinci sezonumda işler değişti. Bir maçtan sonra bana para cezası verdirdi. Ben de ödemeyeceğimi söyledim.





"DAUM TÜRK MANTALİTESİNİ ÇÖZMÜŞTÜ"

İlk devrenin sonlarına doğru da bir sakatlık yaşamıştım ve 3 haftayı geçmeden sahalara dönecektim. Ama basına benim sakatlığımın uzun süreceğini söylediler ve ocak ayında Nicolas Anelka’yı transfer ettiler. Sonra da benim yanıma gelip, ‘Yabancı kuralından dolayı gitmen gerekiyor’ dediler. Ben de tepkimi koydum ve bir yere gitmeyeceğimi söyledim. Mecburen o dönemki Brezilyalı sol bek Fabiano Lima’yı göndermek zorunda kaldılar. Bundan sonra da Daum beni asla 11’e almadı. Açıkçası Daum son derece akıllı bir adamdı ve Türk mantalitesini çok iyi çözmüştü. Hep politik davranıyor ve bu sayede de işini iyi yapıyordu.”