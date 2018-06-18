Van Hooijdonk: Cocu F.Bahçe'den kovulabilir

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan Cocu için sarı lacivertli takımın eski futbolcularından Pierre Van Hooijdonk açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'NİN İMKANLARI FAZLA

Aykut Kocaman ile yollarını ayırdığını bugün duyuracak olan Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktörü Phillip Cocu'yu da bu hafta İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Hollandalı teknik adamın menajeri ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, PSV'ye bir miktar tazminat ödedikten sonra Cocu'yu resmi olarak açıklayacak.

İmza için geri sayan Hollandalı çalıştırıcı hakkında Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Pierre van Hooijdonk da flaş yorumlarda bulundu. Hollanda basınına konuşan Hooijdonk, "Fenerbahçe büyük imkanları olan üst düzey bir kulüp. Cocu tercihi şaşırtıcı oldu ama bu onun için bir fırsat olabilir. Cocu bu fırsatı kullanmak istiyor. En doğal hakkı. F.Bahçe ligi ikinci bitirmesine, kupa finalinde kaybetmesine rağmen geçen sezonu kötü geçirmedi. Phillip'in orada kazanacağı çok şey var" dedi.

4 MAÇ KAYBEDERSE EVİNE DÖNER

Cocu'yu Türkiye'deki bir konu hakkında da uyaran Hooijdonk, "Türkiye'deki ortam çok çılgın olabiliyor. Yani eğer 4 maç kaybederseniz, evinize gönderilebilirsiniz" şeklinde konuştu.