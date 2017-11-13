Van Persie 1 yıl daha kalmak istiyor

Fenerbahçe'ye çok büyük maliyetlerle gelen ancak beklentileri karşılamanın çok uzağında kalan Robin van Persie'nin geçtiğimiz günlerde Aykut Kocaman'la çok özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

"BIRAKIN BORCUMU ÖDEYEYİM"

Görevi bırakma işaretleri verdiği dönemde Kocaman'ı arayıp moral veren ve devam etmesinin en iyi seçenek olduğunu anlatan Van Persie'nin, tecrübeli hocaya Fenerbahçe'de bir sezon daha kalmak istediğini aktardığı belirtildi.

Van Persie'nin; "Buraya her şeye yeniden başlamak için gelmiştim ama işler istediğim gibi gitmedi. Bu sezon ise her şey farklı olacak gözüyle bakıyordum. Ancak bu kez de ağır şekilde sakatlandım. Türkiye'de parasını alan ama işini yapmadan giden birisi olarak anılmak istemiyorum. Size borcumu ödemek istiyorum. Çok daha düşük bir ücrete sözleşme uzatmaya hazırım. İsterseniz bir yıl daha kalırım" dediği kaydedildi.

FENERBAHÇE BEKLEMEDE

Aykut Kocaman'ın ise Van Persie'nin bu sözlerine yorum yapmadığı, kendisine öncelikle takımı ayağa kaldırmaları gerektiğini söylediği bildirildi.

Asbaşkan Ali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Van Persie için, "Van Persie için çok iyi şeyler düşünüyoruz. İyileşip takıma dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.