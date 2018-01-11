Van Persie 6 aylık alacağını istedi

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sakatlıklardan kurtulamayan ve sürekli futbol dışı olaylarla gündeme gelen Van Persie, ayrılmak için sezon sonuna kadar alacağı 2 milyon 450 bin euronun tamamının ödenmesini talep etti. Fenerbahçe ise bu parayı vermek istemiyor. İlk görüşmede sonuç alamayan tarafların dünkü görüşmesinden de bir sonuç çıkmadı.

AZİZ YILDIRIM TEKLİFİ REDDETTİ

Kulübe gelen Van Persie'nin menajeri Kees Vos, Başkan Aziz Yıldırım'la bir görüşme daha gerçekleştirdi. Görüşmede Van Persie'nin daha önceki taleplerini yineleyen ve ayrılmak için 2 milyon 450 bin euroluk 6 aylık alacağın tamamının ödenmesini isteyen Van Persie'nin talebi kabul edilmedi.

Aziz Yıldırım'ın sert tavrı karşısında geri adım atan menajer Kees Vos bir kez daha Van Persie ve Feyenoord'la görüşmek ve daha sonra Yıldırım'la bir araya gelmek için izin istedi. Görüşme bu şekilde sonuçsuz noktalandı.

Yönetimi kızdırıp bonservisini almak için her türlü yola başvuran Van Persie'nin daha önce takım maç yaparken paylaştığı fotoğraflarla gündem olmuştu. Hollandalı yıldızın sosyal medyada, "Parti, isteğe bağlı uyku, tekrar (parti)" şeklindeki tişörtü ağır tepkiler almıştı.