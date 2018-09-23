Van Persie, Advocaat'ı üzdü

Fenerbahçe yönetimi: Sözleşmemiz var ama bir mecburiyetimiz yok

1 Galatasaray'ın Akhisarspor maçı 11'i Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor'a konuk olacak.

2 Karius: İstanbul'da seviliyorum Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, Alman Bild Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi. Karius, Liverpool macerasından Türkiye'deki yaşantısına kadar önemli açıklamalarda bulundu.

3 Ljajic ve Benzia derbi için konuştu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni transferleri Ljajic ile Benzia derbi öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

4 Gashi baraj kuran kaleciyi frikikten avladı ABD Major Lig'de Colombus'un Colorado'yu 2-1 yendiği maçta Coloradolu Gashi'nin frikikten attığı gol tartışma yarattı.

5 Beşiktaş derbisinde kale Volkan'ın Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik adamı Cocu, Beşiktaş derbisinde kaleyi Volkan Demirel'e emanet edecek.

6 Cihat Arslan'dan Kone esprisi: İnşallah hamile değildir Spor Toto 1. Lig'in 6'ncı haftasında konuk ettiği Boluspor'a 2-1 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, karşılaşmanın ardından ilginç bir açıklama yaptı.

7 Başkanlar derbinin primlerini açıkladı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Ali Koç 50'şer bin dolar, Fikret Orman ise 30'ar bin lira prim verme kararı aldı.

8 Maicon için 9 milyon euroluk teklif Galatasaray'ın savunma oyuncusu Maicon, devre arasında 9 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olacak.

9 Cocu ve Güneş'in derbi taktikleri Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki teknik adamın da taktiği belli.