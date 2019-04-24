Van Persie: Çalışmadan 5 yıl daha rahatça yaşarım

Feyenooord'da son sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Robin van Persie, geleceği ile ilgili konuştu ve Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı için de dikkat çeken bir değerlemdirme yaptı.

Gelecek sezon forvetleri çalıştıracak antrenör olarak takımda kalması gündemde olan Robin van Persie, "Kulüp ile nasıl devam edeceğimiz yönünde görüşüyoruz. Ne olacağını şu anda ben de bilmiyorum. Beyin fırtınası yapıyoruz. Acelem yok. Önce biraz sakin kalıp, sonra ne geleceğine bakacağım. Belki de Hollanda ve İngiltere'de televizyon işi de yaparım. Kızımla at binerim, oğlumla maçlara giderim. İlk yılımda zorunlu bir şey yapmak istemiyorum. Feyenoord, hayatımın geri kalanı boyunca bana kapının açık olduğunu söyledi, bu çok güzel. Burada büyüdüm, buraya geri döndüm ve şu anda döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMASAM BİLE 5 YIL PROBLEM YAŞAMAM"

Tecrübeli oyuncu ayrıca, ekonomik olarak iyi durumda olduğunu da vurgularken, "Kariyerimde iyi para kazandım. Çalışmasam bile ilk 5 yıl boyunca finansal olarak bir problem yaşamam" diye konuştu.