Van Persie: F.Bahçe'deki son günlerin keyifli değildi

Feyenoord ile sözleşmesini 1 sene uzatan ve futbola devam etme kararı alan Robin van Persie, Hollanda basınına verdiği röportajda futbola devam etme kararının nedenlerini açıkladı.

''EMEKLİLİK KARARI ÇOK KORKUNÇ GELDİ''

Bir sene daha futbol oynamaya karar veren Hollandalı futbolcu, ''Son günlerde emeklilik kararını düşününce birden bu kararın çok korkunç geldiğini farkettim. Bazı günler artık yeter dediğim oldu. Ama mantıklı düşününce doğru gelmedi. Açıkçası henüz durmak için hazır değilim.'' sözlerini kullandı.

''İSTANBUL'DA SON GÜNLER ZEVKLİ DEĞİLDİ''

Fenerbahçe'de geçirdiği günlerden de bahseden tecrübeli forvet, ''İstanbul'da geçirdiğim son günler hiç eğlenceli değildi. Feyenoord'a döndükten sonra tekrar bir futbolcu gibi hissetmeye başladım. Birden bire antrenmanlardan zevk almaya başladım.'' dedi.