Van Persie: Fenerbahçe'de full kapasite ile çalıştım

Fenerbahçe’den ayrılarak eski kulübü Feyenoord’a dönen Robin Van Persie ilk röportajını Telegraaf Gazetesi'ne verdi.

"FENERBAHÇE'DE FULL KAPASİTE ÇALIŞTIM"

Röportajda Van Persie'nin Fenerbahçe'deki son günleri hakkındaki konuşmaları dikkat çekti. Sarı-lacivertli takımla bu sezon başında iyi bir çalışma yaptığını ancak Hollanda Milli Takımı ile sakatlık yaşadığını anımsatan Van Persie, “Sezon öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirmiştim. Ardından sezon başladı hatta ilk maçlarda yer aldım, hatta ligin ilk maçında 17 dakika oynadım. Daha sonra Hollanda’nın Fransa maçı için kadroya çağrıldım ve sakatlık yaşadım. Bu sakatlık 6 haftaya yakın sürdü. Ancak iyileştikten sonra ben yine full kapasite ile çalıştım" dedi.

Fenerbahçe’deki özellikle son haftalarında fiziksel olarak hep çalıştığını vurgulayan Van Persie, "Aralık ayının sonlarına kadar gelen 6 haftalık sürede full kapasite ile çalıştım ve antrenmanların tamamında yer aldım. Ancak son 10 gündür takımdan uzak tek başıma bireysel olarak fiziksel çalışmalar yapabildim” diye konuştu.

Tecrübeli forvet, Feyenoord’da liderlik görevini alma konusunda Dirk Kuyt’a sürpriz bir gönderme yaptı. Mr. Duracell lakaplı Kuyt'a espriyle karışık mesaj yollayan Van Persie, fiziksel durumunu eleştirenlere, "Belki Kuyt’tan bir tane Duracell ödünç isteyebilirim” ifadelerini kullandı. Van Persie röportajın sonunda Fenerbahçe taraftarlarına ve kulübüne teşekkür mesajı da yolladı.