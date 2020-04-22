Van Persie: Fenerbahçe'ye gitmek zorunda kaldım

Temmuz 2015'te Fenerbahçe'ye gelen ve 2018'e kadar Türkiye'de top koşturan Robin van Persie, Manchester United'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye geldiği süreç ile ilgili itiraflarda bulundu.

"ÇOK İNATÇI DAVRANDIM"

Mundo Deportivo'ya konuşan RVP, "Van Gaal döneminde Man Utd'da 11'e 11 idman maçlarına bile katılmama izin verilmez, bana bir top verir ve kendim çalışmamı söylerlerdi. Bu durum kariyerimi etkiledi ve daha sonra bir anlaşma yaparak Fenerbahçe'ye gitmek zorunda kaldım. Fenerbahçe'ye transfer olmadan çevremdeki insanlarla konuşsaydım çok daha iyi olurdu ama bu konuda çok inatçı davrandım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe forması ile 86 maça çıkan Van Persie, 36 gol atmıştı.