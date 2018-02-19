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Van Persie Hollanda'da yine golünü attı

Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de Feyenoord, Heracles'i Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Van Persie Hollanda'da yine golünü attı
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Eredivisie'nin 24. haftasında Robin van Persie'nin formasını giydiği Feyenoord, Heracles'i ağırladı. 34 yaşındaki futbolcu, maça 11'de başladı.

3 MAÇTA 2 GOL ATTI

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 60. dakikasında Van Persie sahne aldı. Tony Vilhena'nın asistinde rakip fileleri havalandıran futbolcu, Feyenoord formasıyla 2. golünü kaydetti. Fenerbahçe günleri sürekli sakatlıklarla geçen Van Persie, Hollanda'da çıktığı son 3 maçta 2. golünü attı.

Feyenoord, bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltti ve haftayı 4. sırada tamamladı. Heracles ise 27 puanla 12. sırada kaldı.

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