Van Persie ile Sneijder ABD'ye transfer oluyor

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sürekli sakatlanan ve beklenen performansın çok altında kalan Van Persie, ABD yolcusu.

SNEIJDER'LE ABD'DE OYNAYACAKLAR

Sarı-lacivertli ekipte istenmeyen adam olan ve Aykut Kocaman tarafından kadroda düşünülmeyen Van Persie ABD MLS'e gidiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı için Fenerbahçe bütün kolaylıkları yapmaya hazır.

AA

Fenerbahçe, Van Persie'nin takımdan ayrılmasına izin vererek yıllık kazancından kurtulmak istiyor. Hollandalı futbolcu 4.9 milyon Euro garanti, 20 bin Euro da maç başı ücret alıyor.

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Fransa'nın Nice takımına giden Sneijder'in de Ocak'ta La Galaxy'ye transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AA

İki Hollandalı oyuncunun da aileleri ABD'de yaşamak istiyor. Bu transferler gerçekleşirse iki yıldız LA Galaxy'de buluşmuş olacak.