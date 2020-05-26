Van Persie: Oğuzhan'a ihtiyacımız var

Devre arasında Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralık olarak gönderilen Oğuzhan Özyakup, koronavirüs nedeniyle Hollanda Ligi iptal olunca siyah-beyazlı kulübe geri dönmüştü.

Feyenoord teknik ekibinde yer alan Robin Van Persie, Oğuzhan ile görüştüğünü ve gelecek sezon da Hollanda'da kalmasını istediğini ifade etti.

Oğuzhan'ın çok yetenekli bir futbolcu olduğunun altını çizen Van Persie, "Oğuzhan'ı çok uzun süredir tanıyorum ve onun yeteneklerine güveniyorum. Feyenoord yeni bir yapılanma içerisinde ve Oğuzhan gibi takımın kimyasını değiştirebilecek futbolculara da ihtiyacımız var. Feyenoord'da kalması için kişisel olarak da elimden geleni yapacağım." dedi.