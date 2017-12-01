Van Persie'nin yerine Alper

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında forvette kimin oynayacağı herkes tarafından merak ediliyor.

VAN PERSİE'Yİ OYNATMAK İSTEMİYOR

Robin Van Persie ve genç oyuncu Ahmet kamuoyunda tartışılan isimler. Ancak Hollandalı yıldız hazır olmadığı için forma giyemeyecek. Janssen cezalı. Fernando sakat, Soldado'nun durumu ise belirsiz ve yüksek bir ihtimalle oynayamayacak.

Aykut Kocaman, Robin Van Persie'yi oynatmayı düşünmüyor. Fernadao ve Soldado konusunda ise çaresiz ve bekliyor.

ALPER VAR ONU OYNATIRIM

Cezalı, sakat, formsuz oldukları için as golcülerinden mahrum olan Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında kimin oynayacağı ortaya çıktı. Aykut Kocaman'ın kafasındaki o isim, Alper Potuk. Aykut Kocaman, Valbuena'yı forvette oynatıp oynatmayacağı sorusuna, "Alper var... Onu oynatırım" yanıtını verdi.

Alper Potuk, son oynanan Adana Demirspor maçında 3 gol atarak ilk 11'de oynarım mesajı vermişti.