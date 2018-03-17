VAR 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacak

FIFA Konseyi, Kolombiya'da toplandı. Gündemin merak edilen konularından biri olan VAR sistemi hakkında açıklama yapan FIFA Başkanı Infantino, Video Yardımcı Hakem sisteminin Dünya Kupası'nda uygulanacağını belirtti.





FIFA YÖNETİMİ OY BİRLİĞİYLE KABUL ETTİ

Infantino, "Önümüzdeki Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem sistemini kullanacağız. Yönetim kurulumuzda bu konu gündeme geldi ve oy birliğiyle kabul edildi. Bunun için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Futbolun zamana ayak uydurması gerektiğini belirten Infantino, "Bu sistemi, hakemlerin kullanımına sunarak daha iyi kararlar vermelerini sağlamak istiyoruz. Dünya Kupası'nda VAR sayesinde çok doğru kararlar alınacağını düşünüyorum." diye konuştu.

VAR, 2016 Dünya Kulüpler Kupası ve 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda da kullanılmıştı.