VAR Bundesliga'da devre arasında kullanıldı

Küme düşme potasındaki iki ekibin maçında Mainz, Freiburg'u 2-0 yendi. Maçtan çok, devre arasında yaşananlar gündeme geldi. Oyuncular soyunma odasına gittikten sonra, VAR görevi yapan Bibiana Steinhaus ilk yarı bitmeden önceki pozisyonda penaltı olduğuna hükmetti.

FUTBOLCULAR SOYUNMA ODASINDAN DÖNDÜ

Karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğünü çalan müsabakanın hakemi Guido Winkmann'a, Freiburg'lu futbolcu Marc Oliver Kempf'in bir önceki pozisyonda ceza sahasında topa elle müdahale ettiği yönünde VAR görevi yapan Bibiana Steinhaus tarafından uyarıda bulunuldu. Bu sırada Freiburg ekibi soyunma odasına gitti.

Pozisyonu tekrar televizyonda izleyerek ev sahibi ekibin lehine penaltı kararı veren hakem Winkmann, soyunma odasına giden futbolcuları yeniden sahaya çağırarak penaltı atışını kullandırdı.

MAİNZ 05 FREİBURG'UN ÖNÜNE GEÇTİ

Pablo De Blasis 45+7. dakikada penaltı atışını gole çevirdi ve Mainz 05 ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Devre arasından sonra da çekişmeli geçen karşılaşmada Mainz 05, 79. dakikada Arjantinli futbolcu Blasis ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Freiburg'da milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi. Mainz 05'te ilk 11'de başlayan Türk asıllı oyuncu Suat Serdar ise 80 dakika sahada kaldı.

Öte yandan, karşılaşmanın başında iki takımın taraftarları pazartesi günü maçların yapılmasını protesto etti.

18 takımın yer aldığı ligde, Mainz 05 bu galibiyetle puanını 30'a çıkararak averajla 15. sıraya yükseldi. Aynı puana sahip Freiburg ise 16. sıraya geriledi.