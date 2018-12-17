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VAR golü iptal edince BJK TV spikerinin tepkisi

Dorukhan'ın Trabzonspor maçında attığı gol sonrası, BJK TV spikeri kendinden geçti. Ancak VAR kontrolünün ardından gol iptal edilince, stüdyoda yüzler asıldı.

VAR golü iptal edince BJK TV spikerinin tepkisi
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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

2-2 sona eren mücadele nefesleri keserken, siyah-beyazlı takımın golü VAR kontrolü sonrası iptal edildi.

Maçı 90 dakika boyunca canlı anlatan BJK TV spikeri Alaaddin Orhan, Dorukhan'ın beraberlik golünde büyük sevinç yaşadı.

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Golün iptal edilmesinin ardından yüzü asılan Orhan, "Şimdi paylaşılacak, BJK TV golde yıkıldı, ondan sonra gol ofsayttan iptal oldu. İyi de tüm dünya sevinmedi mi bu gole? Biz de monitörden anlatıyoruz. Paylaşırsınız bol bol. Beşiktaş üzerinden prim yaparsınız" dedi.

VAR golü iptal edince BJK TV spikerinin tepkisi - İZLE

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