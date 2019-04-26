VAR kayıtlarının yayınlanması yasaklanacak

Futbolda son dönemde en çok tartışılan konu Video Yardımcı Hakem Sistemi.

Futbol dünyası VAR'ın faydalı olup olmadığı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir başka tartışma konusu ise VAR kayıtlarının yayınlanarak, hakemlerin tartışmalı pozisyonlardaki görüşünü öğrenmek.

FIFA HAKEMLERİ KORUMA ADINA YASAK GETİRİYOR

Türkiye'de de son dönemde özellikle Galatasaray'ın isteği doğrultusunda VAR kayıtlarının açıklanması tartışılıyor.

TFF bu kayıtların yayınlanamayacağını ifade etse de IFAB, bu konuda ülke federasyonlarını özgür bırakıyor. Yani mevcut durumda TFF isterse kayıtları yayınlayabilir. Hollanda Federasyonu her hafta 1 maçın VAR kayıtlarını paylaşıyor.

IFAB'ın bu kuralını gözden geçiren FIFA, tartışmaların önüne geçmek ve hakemlerin yıpratılmasını önlemek için VAR kayıtlarının yayınlanmasını yasaklayacak.

Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere, eğitim amacıyla bile olsa VAR kayıtlarının yayınlanmasına yasak getirilecek.

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