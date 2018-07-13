Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na Video Yardımcı Hakem'in verdiği kararlar damga vuruyor.

Yeşil sahalarda yaşanan tartışmalı pozisyonlardan dolayı birçok takımın başı yandı. Bunun üzerine FIFA son yıllarda geliştirdiği Video Yardımcı Hakem'i, Dünya Kupası'nda uygulamaya soktu. Hakemlerin gözünden kaçırdığı ve futbolcuların itiraz ettiği pozisyonlar VAR sayesinde yeniden incelenip daha sağlıklı kararlar alınmasına yardımcı oluyor.

KIRKPINAR'DA YAKLAŞIK 20 YILDIR VAR

Sporseverlerin dikkatini çeken VAR sistemi, geleneksel olarak düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yaklaşık 20 yıldır uygulanıyor.

Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkan Mehmet Ayhan “Biz futboldan 20 yıl daha ilerideyiz. 20 yıl önce başladık biz izlemeye. Onlar daha bu sene Dünya Kupası’nda izlediler. Biz 20 yıl önceden beri televizyonda biz bunu izliyoruz. Tabii ki burada amacımız, sporcunun bir yıllık emeğine karşı saygı duymak lazım. Burada insan gözünden kaçabilir. Ama video sistemi ile televizyon sistemi ile kamera sistemi ile biz bu en güzel şekilde hak ve adaleti bulmak kaydıyla seyrediyoruz” dedi.

VAR Kırkpınar'da 20 yıldır uygulanıyor VİDEO



4 FARKLI NOKTADAN İZLENİYOR

Ayhan, Er Meydanı’nın 4 farklı noktasında kurulu olan kameralar ile güreşleri kayıt altına aldıklarını belirterek, “İtiraz olan güreşi, itiraz eden sporcunun antrenörü ve idarecisi itirazda bulunuyor. Bu itirazları da değerlendirme şeklimiz şu; kule başhekimi veya başhakem yardımcısı, o maçı yöneten kule hakemi, o maçı yöneten meydan hakemi geliyorlar üçü bir araya. Biraz önce de söyledim, biz futboldan 20 yıl öndeyiz. Biz 20 yıldır bunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

KIRKPINAR HEYECANI BAŞLADI

Öte yandan bugün başlayan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.

Bu yıl minik 1 boyda 133, minik 2 boyda 138, teşvik 1 boyda 158, teşvik 2 boyda 169, tozkoparan boyda 185, ayak boyunda 231, deste küçük boyda 224, deste orta boyda 151, deste büyük boyda 97, küçük orta küçük boyda 328, küçük orta büyük boyda 148, büyük orta boyda 134, başaltında 75, baş boyunda ise 57 pehlivan mücadele edecek.

Yarın başaltı ve baş boyunda da mücadeleler gerçekleşecek. Organizasyon, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.