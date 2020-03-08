VAR penaltı verdi, Altay Bayındır telefona koştu

Fenerbahçe'nin Denizlispor ile karşı karşıya geldiği mücadeledeki penaltı kararı sonrasında ilginç bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 44. dakikasında Denizlispor VAR incelemesinin ardından penaltı kazanırken, kaleci Altay Bayındır kenara geldi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

TELEFONDAN VİDEO İZLETİLDİ

Teknik ekibin ve yedek kaleci Harun Tekin'in getirdiği telefondan penaltı ile ilgili bir videoyu izleyen Altay'a, kurtarış yapması için yardımcı olabilecek bilgiler verildi.

Topun başına gelen Murawski, Altay'ın soluna köşeye topu gönderdi ve genç kaleci köşeyi doğru bilse bile kurtarış yapmayı başaramadı ve skor 1-1 oldu.

Öte yandan beIN SPORTS yorumcusu eski hakem Deniz Çoban, futbolcuların maç sırasında iletişim cihazı kullanamayacağını ve genç file bekçisinin sarı kart görmesi gerektiğini söyledi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)