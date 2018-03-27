VAR Türkiye'de ilk kez uygulandı

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde hazırlık kapsamında verilen arada milli takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor.

Türkiye'de şu ana kadar offline (çevrimdışı) olarak yapılan video yardımcı hakem sistemi (VAR), Antalya'da oynanan Finlandiya-Malta maçıyla ilk kez çevrimiçi olarak uygulandı.

HÜSEYİN GÖÇEK YÖNETTİ

Karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetti. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yaptı.

HALİS ÖZKAHYA VE ALİ PALABIYIK VİDEO HAKEM OLDU

Türkiye'deki VAR çalışmaları sonrasında FIFA ve IFAB izinleri alınarak müsabakada hakemin, VAR hakemiyle doğrudan iletişim kurabildiği uygulama gerçekleştirildi.

Müsabakada VAR olarak Halis Özkahya ve video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Ali Palabıyık görev aldı.

Maçı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyesi Serdar Tatlı ile Erol Ersoy ve Süper Lig hakemleri de izledi.

FİNLANDİYA KAZANDI

Maçta Finlandiya, Malta karşısında üstün futbol oynadı. Finlandiya, ilk yarıyı 13. ve 27. dakikada Teemu Pikku, 23'üncü dakikada da Kalle Taimi'nin golüyle 3-0 önde tamamladı. 85. dakikada Fredrik Jensen ve 3 dakika sonra da Pyry Soiri Malta filelerini havalandırdı. Finlandiya, karşılaşmayı 5-0 kazandı. Maçta iki ülkenin taraftarı da tribünden takımlarını destekledi.