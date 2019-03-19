Varane, Real'den ayrılmayı planlıyor

Geçtiğimiz günlerde Santiago Solari'nin görevine son verip Zinedine Zidane ile ikinci kez anlaşmaya varan Real Madrid'de Raphael Varane endişesi yaşanıyor.

ADI MANU'YLA ANILIYOR

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L’Equipe'in haberine göre Raphael Varane, eflatun-beyazlı ekibin içinde bulunduğu kötü durumdan dolayı takımdan ayrılmayı düşünüyor. Zinedine Zidane ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Varane'ın buna rağmen takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öne sürüldü.

Öte yandan Fransız futbolcunun adı, İngiliz devi Manchester United'la anılıyor. 2011'de henüz 17 yaşındayken Lens'ten 10 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Varane'ın kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.