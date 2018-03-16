Varane: Ronaldo gibi biri nasıl eleştirilir

Real Madrid'in defans oyuncusu Raphael Varane, İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı sözler kullandı.

''RONALDO GİBİ BİRİ NASIL ELEŞTİRİLİR?''

Cristiano Ronaldo gibi bir futbolcunun eleştirilmesini anlayamadığını söyleyen Varane, ''Arkadaşlarım ile konuşurken bana Cristiano Ronaldo bitti mi diye soruyorlar. Ben de onlara sakin olun diyorum. Cristiano gibi bir oyuncu nasıl eleştiriliyor anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yaptığı her şeyle, yapacağı her şeyle eleştirilemez bir oyuncu'' diye konuştu.

''FİNALDE BARCELONA İLE EŞLEŞMEK GÜZEL OLUR''

Son iki sezondur Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Real Madrid'in Fransız oyuncusu, ''Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarıyla eşleşmektense diğer takımlar ile eşleşmeyi tercih ederim. Barcelona ile finalde oynamak güzel olur'' dedi.