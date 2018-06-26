Varane'dan Milli Takım eleştirisi: Geliştirmemiz gerekiyor

Dünya Kupası C grubu 3 maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalarak gruptan lider çıkmayı başaran Fransa'da başarılı savunmacı Varane maç sonrası basına açıklamalarda bulundu.

TEMPO YAPMAK ÇOK ZORDU

Varane ayrıca, Danimaka'nın beraberlik için maça çıktığı iddia etti ve "Beraberlik için oynayan bir rakibe karşı mücadele ettik. Tempo yapmak çok zordu ama sonuçtan ötürü çok mutluyuz. Ciddi ve motiveydik. Rakibe fazla şans vermedik, gol yemedik. Bu tip maçları kazanmak hiç kolay değildir. Neler yapabileceğimizi görmek için fazla bekledik. Oyun seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Bundan sonraki maçlarda gerçek potansiyelimizi sahaya yansıtmalıyız." dedi.